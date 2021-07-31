‏الإرياني: مناطق الميليشيات بؤر للاتجار بالبشر

عدن (وكالات)

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ممارسات وجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أدت إلى تحول المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أكبر بؤر للاتجار بالبشر في العالم‏.

وقال الإرياني في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: «نتذكر المآسي التي خلفتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة، من سياسات إفقار وتجويع وتشريد لليمنيين، وجرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وملايين الضحايا للحروب والصراعات التي فجرتها مخلفة أكبر أزمة إنسانية في العالم‏».

وأشار الإرياني إلى أن انقلاب ميليشيات الحوثي قوض الجهود التي بذلتها الدولة قبل العام 2014 في مكافحة الاتجار بالبشر من لوائح وقوانين وإجراءات ميدانية.

وأضاف: «أدت سياسات ميليشيات الحوثي من عمالة وتجنيد للأطفال والفتيات، واختطاف وإخفاء للنساء في سجون سرية، والاعتداء الجنسي، وموجات النزوح الداخلي والخارجي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جعل مناطق سيطرتها أكبر بؤر للاتجار بالبشر في العالم‏. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان للانتصار لمعاناة الملايين من ضحايا جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية في الاتجار بالبشر، وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيات للمحاكمة باعتبارهم «مجرمي حرب» وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.