سعيد يطمئن رجال الأعمال والمستثمرين: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز

تونس (وكالات)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، الشعب إلى صنع تاريخ جديد في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلاده، مؤكداً القدرة على مواجهة كل التحديات بمساعدة الأشقاء والأصدقاء.

وقال الرئيس سعيد في كلمة خلال استقباله وفد من جمعية البنوك والمؤسسات المالية التونسية إنه «لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز» في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكداً أنه لن يترك تونس لقمة سائغة للصوص الذين يعبثون بمقدرات الدولة وتركوها مفلسة، مجدداً طمأنة الجميع بأنه يعمل دون هوادة للمحافظة على حقوقهم في إطار القانون وألا يلحق الظلم بأي أحد. وأضاف أنه سيتصدى بكل ثبات لكل من يحاول ابتزاز، التونسيين، لافتاً إلى أن الجميع تحت طائلة القانون سواء كانوا جهات أو أشخاصا.

وأشار إلى أن القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية ستتصدى لأي محاولة ابتزاز وستحيل مرتكبيها إلى القضاء حتى يأخذ كل ذي حق حقه. ودعا جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى المساهمة في الارتقاء بالوضع الاجتماعي والاستثماري في البلاد إلى جانب المشاركة في المسؤولية والعمل الوطني.