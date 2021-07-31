وضع قاضٍ مكلفٍ بقضايا إرهاب تحت الإقامة الجبرية

تونس (وكالات)

ذكرت تقارير محلية، أمس، وضع قاضٍ مكلفٍ بقضايا إرهاب في تونس تحت الإقامة الجبرية. وذكرت وسائل إعلامية محلية، أن القاضي المثير للجدل البشير العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس قيس سعيد. وكثيراً ما وجه نشطاء ومحامون اتهامات للعكرمي الذي تولى النظر في قضايا على صلة بالإرهاب من بينها اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالتواطؤ عمداً لتعطيل سير التحقيق، ويصفه منتقدوه بأنه ذراع حركة «النهضة» في القضاء.

وكان مجلس القضاء العدلي قرر في وقت سابق من هذا الشهر إيقاف القاضي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب. وذكرت تقارير محلية أن قرار وزير الداخلية يقضي بمنع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد.