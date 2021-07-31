تسجيل أول حالة إصابة بـ «الفطر الأسود» في تونس

تونس (وكالات)

أعلنت تونس أمس، تسجيل أول حالة إصابة بمرض الفطر الأسود مشيرة إلى أنها تعود لامرأة أصيبت بفيروس كورونا وتعاني مرض السكري وقصوراً بالكلى.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مدير الصحة في مدينة سوسة محمد الغضباني القول، إن المرأة «43 عاماً» خضعت لعملية جراحية بمستشفى جامعي لاستئصال الأنسجة المتعفنة، مؤكداً أن حالتها مستقرة حالياً.

وأضاف أن المريضة كانت ترقد بأحد مستشفيات مدينة القيروان منذ بداية شهر يوليو الجاري، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهي تشكو من مرض السكري وقصور كلوي قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى «سهلول» الجامعي في سوسة بعد الاشتباه في إصابتها بمرض الفطر الأسود الذي ظهر على مستوى أنفها.

وأوضح أن حالة المصابة مستقرة حالياً بعد خضوعها للعملية الجراحية وإزالة التعفنات على مستوى أنفها مؤكداً أن مرض الفطر الأسود غير معد.