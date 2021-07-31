«طالبان» تستهدف بعثة الأمم المتحدة في هرات

كابول (وكالات)

شن مسلحو حركة «طالبان» هجوماً على مجمع مبان تابع لمنظمة الأمم المتحدة بولاية هرات غربي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة فواض أمان أمس، إن «حركة طالبان جددت الهجوم على مقر الأمم المتحدة في منطقة كذرة بولاية هرات»، مؤكداً أن القوات المسلحة وقوات الأمن تتصدى لهجوم المسلحين.وجاء نبأ استهداف المقر الأممي بعد يوم واحد من تعرضه للهجوم الأول من قبل مسلحي الحركة الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة الأفغان.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات، وطرد عناصر «طالبان» منها بعد أن قتل وجرح أكثر من 100 مسلح. وأضافت الوزارة: «استعادت قوات الأمن الوطني الأفغانية، بدعم من القوات الجوية الأفغانية السيطرة على منطقة غوزار في ولاية هرات بعد سيطرة طالبان عليها، وتم خلال ذلك قتل أو جرح أكثر من 100 من مسلحي طالبان».