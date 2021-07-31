«تريندز» يسلط الضوء على التحالف الاستراتيجي الأميركي العراقي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «أهمية التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية»، تسلط الضوء على العلاقات الأميركية العراقية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الدراسة أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق أسفرت عن صوغ أسس لعلاقات البلدين في المرحلة المقبلة، تتفق مع مصالحهما، بما يساعد العراق على وجه الخصوص على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية التي يواجهها.

وتطرقت الدراسة بنوع من التحليل للحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي ومحطاته المختلفة، وأشارت إلى أن جولة الحوار هذه تطرقت لملفات الحرب على الإرهاب، والوجود الأميركي في العراق، ومسألة الطاقة والغاز والشركات الأميركية التي تعمل في البلاد، وتطوير الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الجوانب الثقافية المتعلقة بالآثار والتعاون العلمي والتعليمي، وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في البلاد بتكلفة 400 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.

وبينت الدراسة أن الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي ينعقد في ظل استمرار التنظيمات المسلحة، التي تعد امتداداً عقائدياً وعسكرياً للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس في العراق وسوريا، وامتداداً كذلك لفلسفة المواجهة بين إيران ولاية الفقيه وبين الولايات المتحدة منذ عام 1979، واستمرار تلك التنظيمات في استهداف المصالح الحيوية الأميركية في العراق وقوات التحالف الدولي الموجودة في البلاد في إطار الحرب على الإرهاب، باعتبارها قوات مساندة للقوات العراقية، وذلك بناء على دعوة رسمية وجهتها لها الحكومة العراقية في يونيو عام 2014، بعد هزيمة أربعة فرق عسكرية عراقية وفرقة للشرطة الاتحادية أمام 400 من مقاتلي تنظيم «داعش» الذي استولى آنذاك على ثلث العراق، بعد هروب القيادات العسكرية.