سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 175 مهاجراً في المتوسط

انقذت سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "أس او أس مديتيرانيه" للإنقاذ البحري، 175 مهاجراً كانوا على "زوارق جانحة" قبالة شواطئ ليبيا على ما أعلنت هذه المنظمة غير الحكومية الأوروبية.وصباح السبت انتشلت السفينة أولاً 57 شخصاً من "زورق مطاط في وضع حرج" كان يبحر في المياه الدولية قبالة شواطئ ليبيا على ما أوضح المصدر نفسه.

وبعيد الظهر، نفذ طاقم السفينة عمليتي إنقاذ إضافيتين في المنطقة نفسها شملت 54 شخصاً كانوا على متن زورق مطاط من بينهم نساء وقد نقلوا إلى مكان آمن.

وبعيد ذلك انقذ 64 شخصاً آخر من مركب خشبي ما رفع إلى 175 عدد الأشخاص الذين انقذوا ونقلوا إلى سفينة الإنقاذ هذه. وبين هؤلاء ما لا يقل عن امرأتين حاملين و33 قاصراً بينهم 22 لا يرافقهم أي بالغ.