العراق يسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 18 ألفا و 657 حالة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 10 آلاف و 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 626 ألفا و 599 إصابة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 8614 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و 464 ألفا و273 حالة.