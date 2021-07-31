الصين تدرس إعطاء "جرعات تنشيطية" وسط تفشي السلالة "دلتا"

تدرس الصين ما إذا كان من الضروري إعطاء "جرعات تنشيطية" للفئات الضعيفة، مثل المسنين، الذين يعانون من "أمراض كامنة" وأولئك الذين يعملون في مناطق عالية المخاطر، طبقا لما ذكرته

وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقال وانج هواتشينج، أحد الخبراء في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض

والوقاية منها في بيان صحفي اليوم السبت أنه ليس هناك دليل كاف يشير

إلى أنه من الضروري إعطاء جرعة ثالثة لجميع الأشخاص.

وسجلت البلاد 328 حالة إصابة جديدة تم انتقالها محليا في تموز/يوليو

الجاري، وهو ما يكاد يساوي عدد الحالات المبلغ عنها في الأشهر الخمسة

السابقة مجمعة، طبقا لما ذكره المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فينج

في نفس البيان.

وأضاف أن الفيروس، الذي يتم انتقاله حاليا هو بالأساس دلتا، لكن لا

تزال إجراءات مكافحة الفيروس في الصين فعالة ضده.