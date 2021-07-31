دراسة: 74% من مصابي"كورونا" الجدد في هذه المدينة مطعمون بالكامل

جرى الإعلان عن أن ثلاثة أرباع الأشخاص المصابين بمرض "كوفيد-19" في ولاية ماساتشوستس الأميركية، كانوا قد تلقوا جرعتي اللقاح بالكامل ضد فيروس كورونا، كما دخل 4 منهم المستشفى، وفقاً للبيانات الجديدة التي نشرتها، الجمعة، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

ووجدت البيانات الجديدة، المنشورة في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات الصادر عن الوكالة الأميركية، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يصابون بالعدوى يحملون قدراً كبيراً من الفيروس في أنوفهم مثل الأشخاص غير المحصنين، ويمكن أن ينقلوه إلى أفراد آخرين.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روشيل والينسكي في بيان: "هذا الاكتشاف مقلق وكان اكتشافاً محورياً أدى إلى توصية CDC المحدثة بعودة ارتداء قناع الوجه لتقليل انتشار الفيروس"، حسب موقع العربية.

يوم الثلاثاء، عكس مركز السيطرة على الأمراض مساره بناءً على إرشاداته السابقة وأوصى الأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يعيشون في المناطق ذات معدلات الإصابة بفيروس كوفيد المرتفعة باستئناف ارتداء أقنعة الوجه في الداخل. وتغطي المبادئ التوجيهية حوالي ثلثي سكان الولايات المتحدة، وفقاً لتحليل لشبكة CNBC.

وقالت والينسكي للصحفيين في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، إنه بينما يستمر متغير دلتا في إصابة الأشخاص غير المحصنين بشكل أكبر، قد يحمل بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم مستويات أعلى من الفيروس مما كان يُفهم سابقاً ومن المحتمل أن ينقلوه إلى الآخرين.

وأضافت أن المتغير يتصرف "بشكل فريد مختلف عن سلالات الفيروس السابقة".

وحذرت وثيقة CDC من أن متغير دلتا المنتشر حالياً معدي مثل جدري الماء، وله نافذة انتقال أطول من سلالة كوفيد الأصلية وقد تجعل كبار السن أكثر مرضاً، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.