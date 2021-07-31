الهند تسجل 41649 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند اليوم السبت تراجعا هامشيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث شهدت تسجيل 41 ألفا و649 إصابة جديدة بالفيروس و593 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين

الماضية.

وأفادت بيانات الحكومة الهندية إن 37 ألفا و291 شخصا تعافوا من الفيروس.واستمرت ولاية كيرالا في تسجيل نصف عدد الحالات المسجلة على المستوى الوطني. وأكدت حكومة الولاية إن الوضع لا يزال تحت السيطرة. وفي ضوء الزيادة في عدد حالات الإصابة ستدخل كيرالا في إغلاق كامل لمدة 48 ساعة.