40 جريحاً في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب بيرو

هز زلزال قوي بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شمال بيرو يوم الجمعة، وفقا لمركز رصد الزلازل بالبلاد.

وكان مركز الزلزال على بعد 12 كيلومترا غرب بلدة سولانا، و38 كيلومترا شمال بيورا، وعلى عمق بلغ 36 كيلومترا.

وأصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح، بينهم ثلاثة إصاباتهم خطرة، في الزلزال الذي ضرب الساحل الشمالي للبيرو وأسفر أيضاً عن تضرّر عشرات المباني، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت وكالة الدفاع المدني إن 187 منزلا تضررت بسبب الزلزال فيما أصبح من غير الممكن الإقامة في 6 منازل إخرى. وقالت شبكة "ار بي بي" الإخبارية إن الزلزال أسفر عن إصابات إلا أنه لم يتم تسجيل أي وفيات.

ووقعت هزات أرضية شعرت بها أجزاء كثيرة من الإقليم وكذلك الإكوادور المجاورة.

ودمر الزلزال واجهة كاتدرائية العاصمة الإقليمية "بيورا" وفقا لشبكة "ار بي بي".وترك المواطنون منازلهم سعيا إلى السلامة في الأماكن المفتوحة.

كما وردت تقارير عن حدوث إنهيارات أرضية في إقليم "كولان" على ساحل المحيط الهادئ.

وقال مكتب رئيس بيرو بيدور كاستيو إنه غادر عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ200 لإعلان الاستقلال في ليما وتوجه إلى بيورا.

ويتعرض ساحل بيرو على المحيط الهادئ بشكل متكرر لزلازل شديدة وهي تقع على حزام النار، وهي منطقة تعرضت لاضطرابات زلزالية ونحو 128 بركانا نشطا.