5 قتلى بهجوم على حافلة فريق كرة قدم في الصومال

مقديشو (وكالات)

قتل 5 أشخاص على الأقل وجرح عدد آخر في الصومال أمس، بعد هجوم على حافلة صغيرة تقل فريقاً محلياً لكرة القدم.

وكانت الحافلة في بلدة كيسمايو الساحلية عندما وقع الانفجار.

وقال ضابط الشرطة صادق محمود: «كانوا في طريقهم إلى ملعب كرة القدم للعب مباراة في الدوري المحلي وقت الانفجار القوي». وأضاف «لا نعرف الدافع وراء الهجوم لكننا نعتقد أن حركة الشباب الإرهابية تقف وراء ذلك».

وقال: «تأكدنا من مقتل 5 وإصابة أكثر من 12 وما زال بعض اللاعبين في عداد المفقودين».

ولم تعلن هذه الميليشيات مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن حركة «الشباب» منعت تنظيم مباريات كرة القدم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقدم مكتب الرئيس محمد عبدالله محمد التعازي عبر حسابه على تويتر واتهم حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بتنفيذ الانفجار.

وسمع دوي الانفجار القوي في جميع أنحاء المدينة حيث تواجد العديد من السياسيين والمرشحين للانتخابات الإقليمية التي كانت قد بدأت باختيار أربعة أعضاء جدد في مجلس الشيوخ.