وفاة 7 أطفال إثر سيول جارفة في أبين

عدن (وكالات)

لقي 7 أطفال حتفهم غرقاً في محافظة أبين جنوب اليمن، إثر سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثير منخفض جوي ضرب عدداً من محافظات البلاد.

وأفاد مصدر في السلطات المحلية بمحافظة أبين، بأن 7 أطفال من عائلة واحدة توفوا غرقاً إثر اجتياح سيول جارفة بمنطقة «حصامة» في «وادي الكفاه» في مديرية «المحفد» شمال شرقي أبين. وأضاف أن الأطفال السبعة تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات.

وأشار المصدر إلى تسبب السيول في قطع الطريق الرابط بين محافظتي أبين وشبوة بعدما غمرت السيول أجزاء من الطريق غرب مديرية المحفد.

وكانت السيول التي تضرب اليمن أدت الأسبوع الفائت إلى وفاة 7 أشخاص على الأقل في محافظتي شبوة والمهرة جنوب وشرق اليمن.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بوقت سابق هذا الأسبوع إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات خطيرة في أجزاء من محافظات الحديدة والجوف وصنعاء، بما في ذلك المناطق التي تستضيف نازحين فروا من الصراع في مناطق أخرى.