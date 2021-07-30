الجيش اللبناني يحذر من الفتنة والفوضى

بيروت (وكالات)

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أنه من غير المسموح به تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره، داعياً العسكريين إلى عدم السماح لاحد باستغلال رداءة الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانهم بوطنهم ومؤسستهم.

وقال عون أمس، في بيان وجهه إلى العسكريين بمناسبة الذكرى الـ76 لعيد الجيش الذي يصادف غداً الأحد: إن «تحديات إضافية سوف تعترضنا، كونوا على أهبة الاستعداد لمواجهتها بكل حكمة وصبر وتأن، لا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا»، مضيفاً «كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى إلى مساندتكم ودعمكم».

وأشار قائد الجيش اللبناني إلى أنه «على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي تتفاقم يوماً بعد يوم تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم بفضل أداء العسكريين الذين أظهروه في جميع الظروف والاحترافية في تأدية مهامهم على اختلافها وتشعباتها».

ودعا العماد عون رجال الجيس إلى اليقظة لمواجهة هذه التحديات التي تضاف إليها مكافحة المخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية.