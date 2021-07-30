"الصحة العالمية": "دلتا" تضيع المكاسب التي تحققت في مكافحة "كورونا"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المكاسب التي تحققت بصعوبة في مكافحة كوفيد-19 تضيع مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوي، لكن اللقاحات التي اعتمدتها المنظمة ما زالت فعالة ضد المرض.

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان في إفادة صحفية "جميع اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي توفر حماية مهمة ضد الحالة الحادة من المرض وتلقي العلاج بالمستشفى".

وأضاف "نحن نكافح نفس الفيروس لكنه فيروس صار أقوى".

وقالت ماريا فان كيرخوفا الخبيرة الفنية المختصة بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم تسجيل معدلات وفاة أعلى من الإصابة بالسلالة دلتا.