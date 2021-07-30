ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان

قضى ستون شخصاً على الأقل في فيضانات اجتاحت الأربعاء ولاية نورستان في شمال شرق أفغانستان، وفق حصيلة جديدة الجمعة، فيما لا يزال نحو 180 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال محافظ ولاية نورستان حافظ عبد القيوم اليوم "تمّ العثور على نحو ستين جثة، تعود لنساء وأطفال ورجال بعد الفيضانات" التي ضربت منطقة كامديش الواقعة على بعد نحو مئتي كيلومتر شمال شرق كابول، إثر تساقط أمطار غزيرة.

وأوضح أن "نحو 180 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين ولا نعلم ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا"، لافتاً إلى أنّ منازل غالبية سكان القرى في المنطقة المتضررة التي يصعب الوصول إليها، قد دمرت.

وتودي الأمطار الغزيرة والفيضانات الهائلة كل عام في أفغانستان بحياة عشرات الاشخاص، خصوصاً في المناطق الريفية حيث لا تتوافق العديد من المنازل مع معايير البناء، وتصبح معرضة بشكل خاص لخطر الانهيار خلال تساقط الأمطار في الدولة الفقيرة.

وأودت فيضانات مماثلة الصيف الماضي بحياة نحو مئة شخص في إحدى مدن ولاية بروان، على بعد نحو ستين كيلومتراً شمال كابول.



