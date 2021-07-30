روسيا ترصد ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 23564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و794 حالة وفاة، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الإصابات وانخفاضاً طفيفاً في الوفيات مقارنة مع معدلات 23270 إصابة و799 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ستة ملايين و242ألفاً و66 إصابة، مشيراً إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة الأقاليم الروسية وعلى رأسها العاصة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء 3481 إصابة والمناطق المحيطة بالمدينة 1453 إصابة، بالاضافة إلى تسجيل 76حالة وفاة ، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 157 ألفاً و771حالة وفاة مع تماثل 20485 مريضاً للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين خمسة ملايين و588 ألف و848 شخصاً.