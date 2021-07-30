الشرطة الفرنسية تغلق شارعاً في باريس بعد اصطدام سيارة بمقهى

قالت الشرطة الفرنسية على تويتر، إنها أغلقت شارعاً في باريس في وقت متأخر يوم الخميس بسبب حادث وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اصطدمت بشرفة مقهى في العاصمة الفرنسية مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

ودعت شرطة باريس الناس على تويتر إلى الابتعاد عن موقع الحادث.