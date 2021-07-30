الصين تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا الجديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إنها سجلت 64 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، مقارنة مع 49 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 21 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضاً من 24 في اليوم السابق. وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92875 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.