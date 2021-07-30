الإمارات تعربّ عن دعمها الكامل لتونس في مجابهة تداعيات «كوفيد- 19»

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كوفيد- 19».

حيث أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، بحسب ما أعلن مكتب وزير خارجية الإمارات في تغريدة عبر حسابه على «تويتر».

وتم إطلاع سموه خلال المكالمة على آخر التطورات في تونس، كما عبر سموه عن ثقة ودعم دولة الإمارات الكامل لتونس الشقيقة وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كوفيد- 19».