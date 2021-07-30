«الدستورية الليبية» تحيل مخرجات اجتماعها إلى البرلمان لإقرارها

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

اختتمت في روما اجتماعات وفدي البرلمان الليبي والمفوضية العامة للانتخابات في طرابلس، للتوصل إلى اتفاق مؤسسي حول تحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا 24 ديسمبر المقبل.

وكشف عضو البرلمان الليبي النائب صلاح الصهبي عن انتهاء اللجنة الدستورية وقوانين الانتخابات الوطنية من قانون الانتخابات اللازم لإنجاز الاستحقاقات في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن نتائج عملهم ستقدم للبرلمان لمناقشة مواده وإقراره بهدف استمرار المسار الديمقراطي السلمي الشامل في ليبيا.

وأكد البرلماني الليبي في بيان له أنه تم الانتهاء من مناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك بالتشاور مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتا إلى أنه بعد التصويت على القانون من قبل البرلمان ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب يوم 24 ديسمبر المقبل، ليختار الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد.

إلى ذلك، تحاول اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» تفعيل مخرجات اجتماع جنيف الذي عقد في أكتوبر الماضي، وتحديداً فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب خلال الأيام المقبلة، لتسهيل حركة المرور وبناء إجراءات ثقة بين وفدي الشرق والغرب في هذه الاجتماعات. وتشاور المجتمعون خلال اجتماعاتهم، أمس، حول آخر الاستعدادات الجارية لفتح الطريق الساحلي.

وأكد رئيس الوفد التابع للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة، الفريق امراجع العمامي أن اجتماعات سرت تبحث فتح الطريق الساحلي وتأمينه، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة وتبادل المحتجزين.

أشار العمامي إلى أنه تم استكمال تجهيز فتح الطريق الساحلي من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية، موضحاً أن القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلّم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة، مشيراً إلى سعي اللجنة العسكرية لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري.