قرار جديد من الصحة المصرية حول لقاح «كورونا»

عبد الله أبو ضيف

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنها جهزت 125 مكتبا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، مشيرًا إلى أن المكاتب المخصصة لتطعيم المسافرين إلى الخارج، والبالغ عددها 125 مكتبا موزعة على محافظات الجمهورية كافة.

وأشار إلى أن المواطن الراغب في إجراء التطعيم قبل السفر يختار المحافظة الراغب في التطعم بها، ثم تظهر له مراكز المسافرين المتوفرة في هذه المحافظة، ثم يختار أحد المراكز لتلقي التطعيم، ثم يتم تحديد موعد له خلال 72 ساعة بعد التسجيل عبر الإنترنت.

واستطرد متحدث وزارة الصحة قائلا: إن الخطوة التالية هي التوجه إلى مركز التطعيم للمسافرين للحصول على اللقاحات المطلوبة الخاصة بأغراض السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو دول الخليج، ويحصل المسافر على الشهادة مختومة من نفس المركز الذي تلقى به التطعيم.

وكشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم العمل في الـ125 مكتبا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، بعدما تم تشغيلها بشكل تجريبي بداية من اليوم الخميس.

