إحباط هجوم «حوثي» في «القعيف» بالجوف

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمديرية «برط العنان» في محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش بجبهة «القعيف» لكنها تلقت رداً قاسياً ومنيت بهزيمة ساحقة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم في لحظاته الأولى من المواجهات، وانتهت بسقوط العشرات من عناصر الميليشيات الإرهابية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح.

إلى ذلك، أسقط الجيش اليمني طائرتين مفخختين تابعتين لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء.

وكانت الطائرة المسيّرة الأولى تحلق في سماء جبهة «القنذع»، قبل أن ترصدها قوات الجيش، وتسقطها.

كما أسقط الجيش طائرة مسيّرة مماثلة أطلقتها الميليشيات في مديرية «ناطع».

إلى ذلك، قتل 11 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني شمال غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر الميليشيات فشلت في التسلل إلى مواقع الجيش في معسكر الدفاع الجوي حيث دارت مواجهات عنيفة قتل على إثرها 11 من العناصر وأصيب آخرون ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

وفي الساحل الغربي، أسقطت دفاعات القوات المشتركة طائرة مسيرة هجومية للميليشيات الحوثية جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الدفاع الجوي رصد طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية في سماء الدريهمي، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها، موضحاً أن الطائرة هجومية تحمل قذيفة، وتم نقل حطامها إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن الميليشيات التابعة لإيران ارتكبت سلسلة جرائم بحق المدنيين في المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي، بوساطة طائرات مفخخة وهجومية.