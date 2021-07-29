18 قتيلاً وجريحاً بانفجار لغم حوثي في الدريهمي

عدن (وكالات)

قتل وأصيب 18 مدنياً، أمس، إثر تعرضهم لانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في إحدى بلدات مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية وطبية، إن الضحايا تعرضوا لانفجار اللغم الحوثي في «عزلة الحبحبة السفلى»، تحديدًا في قرية «الهدة»، عندما كانوا يستقلون باص نقل في طريقهم للمشاركة في حفل زفاف أحد المقربين. وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا إلى الآن بلغ 3 قتلى، إضافة إلى 15 جريحاً بعضهم إصاباتهم خطرة، مشيرةً إلى أن حصيلة القتلى ما تزال مرشحةً للارتفاع نتيجة وجود إصابات حرجة.

وبادرت القوات المشتركة على الفور بتوجيه فرق إسعاف ميدانية قامت بانتشال الضحايا وإسعاف الجرحى إلى المستشفيات، وتوجيه الأهالي بالابتعاد عن المنطقة الملغومة، تمهيداً للبدء بمسحها.

وقتل وأصيب المئات من سكان مديرية الدريهمي جراء تعرضهم لعمليات القصف والقنص والألغام التي زرعتها الميليشيات، عوضًا عن الاستهداف الحوثي المباشر لهم بالطائرات المسيّرة.