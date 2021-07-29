البرلمان اللبناني مستعد لرفع حصانة مسؤولين بقضية انفجار بيروت

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، إن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي.

وأودى الانفجار الهائل الذي وقع في أغسطس بحياة أكثر من 200 شخص، وأصاب الآلاف، ودمر قطاعات كبيرة من المدينة، لكن رغم مرور عام تقريبا، لم يُستجوب أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالكارثة، ما أثار غضب كثير من اللبنانيين.

وقال بري في بيان بعد اجتماع مع وفد من تيار المستقبل، الكتلة السُنية الرئيسة في المجلس، إن «أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء».

ودعا سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، هذا الأسبوع إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.

ولم يحدد بري موعداً لرفع الحصانة ولا كيفية رفعها.

وتعثّر تحقيق في انفجار المرفأ يرأسه القاضي طارق بيطار خلال الشهر الماضي بسبب الرفض أو المماطلة في إجابة طلبات أُرسلت إلى البرلمان والحكومة لرفع الحصانة، والسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين.