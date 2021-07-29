إسرائيل تسمح بجرعة ثالثة من اللقاح ضد «كورونا» لهذه الفئة

قالت إذاعة كان والقناة 13 التلفزيونية في إسرائيل، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستبدأ إتاحة جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بيونتك المضاد لكوفيد-19 لمن هم فوق سن الستين.

وقالت التقارير الإخبارية إن المدير العام لوزارة الصحة أخطر رؤساء المؤسسات الصحية التي تنفذ حملة التطعيم خلال الجائحة أن بإمكانها إتاحة الجرعات التنشيطية التي تستهدف سلالة دلتا من فيروس كورونا اعتباراً من يوم الأحد.

وسيحول هذا التطور إسرائيل فعلياً إلى ساحة اختبار للجرعة التنشيطية قبل أن تعتمدها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.

وأمس الأربعاء قالت فايزر إنها تعتقد أن الناس يحتاجون لجرعة ثالثة للحفاظ على معدلات الوقاية من الفيروس عند مستوى مرتفع.

وتقول الشركة إنها من الممكن أن تطلب موافقة استثنائية من السلطات الأميركية على الجرعات التنشيطية في أوائل أغسطس.