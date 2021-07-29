مسؤول ياباني يحذر من انهيار النظام الصحي بسبب «كورونا»

حذر كبير مستشاري الحكومة اليابانية المعني بالوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا من زيادة الضغط على النظام الصحي في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقال شيجيرو اومي في اجتماع للجنة بالبرلمان اليوم الخميس: «إذا لم يتم مشاركة الوعي بالأزمة، قريباً أو لاحقاً سوف يصبح الضغط على النظام الصحي أكثر خطورة».

وسجلت طوكيو اليوم الخميس 3865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعد اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد ارتفاعاً لحالات الإصابة.

وكانت طوكيو قد سجلت أمس الأربعاء 3117 حالة إصابة. وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد إلى أكثر من 10000 لأول مرة خلال يوم واحد نتيجة لتفشي سلالة دلتا.

وقال أومي: «بخلاف التطعيم، لا توجد الكثير من العوامل لخفض حالات الإصابة بالفيروس».

وأضاف أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتادون على الوضع الوبائي، مما ساهم في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح أن العوامل الأخرى التي تؤدي لزيادة حالات الإصابة بجانب سلالة دلتا هي موسم العطلات ودورة الألعاب الأولمبية.

وحثت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، الشباب على الحصول على اللقاح والبقاء في المنزل واتباع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مضيفة:«أنشطة الشباب مفتاح الحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا».

وأضافت اليوم أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ليس له صلة بدورة الألعاب الأولمبية.