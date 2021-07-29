روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات كورونا

أعلنت روسيا رصد 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مسجلة من جديد أعلى حصيلة للوفيات والتي سبق أن سجلتها ثلاث مرات في الشهر الماضي وسط زيادة في الإصابات تُعزى إلى السلالة دلتا شديدة العدوى.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 23270 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 3356 في موسكو.

وسجلت روسيا ستة ملايين و218502 إصابة منذ بدء الجائحة.