القبض على 20 إرهابياً خلال 48 ساعة في العراق

أعلن الناطق باسم القائد العام في العراق اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 20 إرهابياً خلال 48

ساعة بمناطق مختلفة في البلاد.

وقال رسول، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) إنه"حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقاً لبيان يوم أمس وبعد إلقاء القبض على 14ً إرهابياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،

واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعـش الإرهابية في المُحافظات العراقية".

وأضاف أن" جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على ستة عناصر ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية وإحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن"قوات جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت فجر اليوم نحو مُحافظات ( ديالى - كركوك - صلاح الدين ) إذ تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب".

وبين رسول أن" جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تعاونه المُميز مع جهاز أسايش أقليم كُردستان في مُحافظة السُليمانية بعد القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعـش الإرهابية.

ولفت إلى أن" عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى 20 عنصراً بأقل من 48 ساعة".





