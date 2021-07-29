تايلاند تسجل حصيلة قياسية لإصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 17 ألفاً و669 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 561 ألفا و 30 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 165 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 4562 حالة.





