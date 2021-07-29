سيدني تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا وتطلب دعم الجيش

سجلت سيدني أكبر مدن أستراليا اليوم الخميس زيادة يومية قياسية في حالات كوفيد-19 المحلية وحذرت من تفاقم التفشي، في حين سعت السلطات للاستعانة بالجيش في تطبيق عزل عام مفروض على ستة ملايين نسمة وفي سبيله لدخول أسبوعه السادس.

وجاهدت أستراليا في الأسابيع الماضية لاحتواء انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في سيدني وحولها، والذي يهدد بدفع اقتصاد البلاد إلى ثاني ركود في عامين.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 239 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، رغم تمديد العزل العام في سيدني عاصمة الولاية.

وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء الولاية للصحفيين في سيدني إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكوفيد-19 خلال التفشي الحالي بالولاية ارتفع إلى 13 والعدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 921.

ومن المقرر فرض قيود أكثر صرامة في سيدني بدءاً من غد الجمعة، وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها طلبت 300 جندي للمساعدة في تنفيذ أوامر العزل العام.

وتلقى نحو 17 بالمئة فقط من سكان نيو ساوث ويلز الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما جرعتي تطعيم حتى الآن.

وتم رصد أكثر من 2800 حالة إصابة في الولاية حتى الآن منهم 182 يعالجون بالمستشفى، منهم 54 في وحدات الرعاية المركزة.