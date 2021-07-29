ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل عدداً قياسياً لإصابات كورونا

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الخميس، غداة تمديد الإغلاق في عاصمة الولاية سيدني إلى 28 أغسطس.

وذكرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان أنه تم تسجيل 239 حالة إصابة جديدة منقولة محلياً خلال 24 ساعة حتى مساء الأربعاء بعد إجراء حوالي 111 ألف اختبار.

وقالت بيريجيكليان في مؤتمرها الصحفي اليومي: "بناء على هذه الأرقام، يمكننا أن نفترض فقط أن الأمور من المرجح أن تزداد سوءاً قبل أن تتحسن نظراً لعدد الأشخاص المصابين في المجتمع".

كما أكد كبير مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز كيري شانت وفاة شخصين آخرين بكورونا، ليصل إجمالي الوفيات منذ ظهور مجموعة إصابات في منطقة بوندي جانكشن في الضواحي الشرقية لسيدني في منتصف يونيو إلى 13 حالة.

وخلت أستراليا تقريباً من كورونا العام الماضي بفضل قواعد صارمة للغاية ولكنها تواجه الآن عقبات بسبب بطء نشر اللقاحات فى جميع أنحاء البلاد.

وسجلت أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة حتى الآن حوالي 33 ألفاً و400 حالة في جميع أنحاء البلاد بشكل إجمالي وتوفي أكثر من 920 شخصاً بسبب كورونا.





