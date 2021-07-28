تحرير مواقع في «الجفرة» بمأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حقق الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية انتصارات جديدة في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب، فيما أحبط هجوماً عنيفاً للميليشيات على مواقعه في منطقة «محجر» بمديرية باقم بمحافظة صعدة، جاء ذلك بينما كبدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، ميليشيات الحوثي، خسائر بشرية ومادية في جبهة الدريهمي رداً على جريمة «الحوثي» باستهداف المدينة عبر مسيّرات مفخخة.

وقالت مصادر ميدانية إن وحدات من الجيش اليمني يساندها رجال القبائل تمكنوا من إحراز تقدم ملحوظ في معارك «وادي الجفرة» غرب مديرية «رغوان» بمحافظة مأرب.

وأكدت المصادر تحرير مجموعة مواقع من قبضة الميليشيات الحوثية الإرهابية في «الجفرة»، واستعادت كمية من الأسلحة والذخائر.

يأتي ذلك بعد يوم على دحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في جبهة «اليعيرف» شمال غربي المحافظة وفرار مجاميع الميليشيات مخلفة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأمسكت قوات الجيش والقبائل في مأرب زمام المبادرة في الأعمال القتالية ضد الحوثيين بعد تحويلها المعركة من الدفاع الى الهجوم.

إلى ذلك، تمكن الجيش اليمني أمس، بمساندة مدفعية وطيران تحالف دعم الشرعية من صد هجوم عنيف لميليشيات الحوثي الارهابية على مواقعه في منطقة «محجر» بمديرية «باقم» بمحافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري إن عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت الهجوم على مواقع الجيش في منطقة «المحجر» شمال شرق مديرية «باقم»، لتتصدى قوات الجيش للعناصر المهاجمة، ما أسفر عن مصرع وجرح العديد منهم فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات مدرعة واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

إلى ذلك، تفقد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، أمس، قوات الجيش في جبهات القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة ومستوى الجاهزية القتالية.

وأشاد المحافظ بالمعنويات العالية التي تتمتع بها قوات الجيش والانتصارات المتوالية التي يحققونها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات والميادين.

وأكد المحافظ على أهمية المعركة التي تخوضها القوات المسلحة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية دفاعاً عن الهويّة اليمنية والثوابت والمكتسبات الوطنية ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وفي الساحل الغربي، كبدت القوات اليمنية المشتركة، ميليشيات الحوثي، خسائر بشرية ومادية في جبهة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي، أن الوحدات العسكرية المرابطة في خطوط التماس بمديرية الدريهمي قصفت مركز ثكنات وأوكار الميليشيات المدعومة من إيران، كما أشار إلى أن القصف حقق إصابات مباشرة في صفوف الميليشيات، وخسائر مادية في المواقع المستهدفة.

وجاء القصف رداً على جريمة الحوثي باستهداف أعيان المدينة، عبر مسيّرات أُصيب على إثره شخص.

وفي السياق، حسمت القوات المشتركة، اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة وريفها، وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن جبهة المطار داخل مدينة الحديدة شهدت اشتباكات جراء تحركات ومحاولات تسلل للميليشيات التابعة لإيران، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس تصدت للميليشيات وأجبرتها على الفرار داخل الأحياء السكنية شمال المطار بعد تكبيدها خسائر بشرية.

وفي جنوب الحديدة، اشتبكت وحدات من القوات المشتركة مع عناصر حوثية شرق منطقة «الجبلية» كانت تحاول الانتشار بين مزارع محاذية لخط زبيد لتشكل تهديداً لمواقع عسكرية في خطوط التماس، مؤكداً مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإجبار البقية على الفرار.