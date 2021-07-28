ارتفاع وفيات «كورونا» بنسبة 21% خلال أسبوع

عواصم (وكالات)

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن العدد العالمي للوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 21%. وأغلب الوفيات الجديدة التي بلغت 69 ألفاً كانت في الأميركتين وجنوب شرق آسيا، بحسب البيانات الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 يوليو.

وقالت المنظمة: إنه «حتى الآن تأكد وفاة أكثر من 4 ملايين شخص عبر العالم بعدما أصيبوا بفيروس كورونا». وكان عدد الإصابات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي 3,8 مليون بارتفاع 8% عن الأسبوع السابق.

وجرى تسجيل نحو 194 مليون إصابة منذ بداية الجائحة في أوائل 2020.وأعلنت وزارة الصحة الهندية أمس، تسجيل 43 ألفاً و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 31.48 مليون حالة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 640 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 422022 شخصاً.

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات، أمس، إنها سجلت 1896 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات، بينما تكافح الدولة لاحتواء موجة رابعة من التفشي تؤججها السلالة «دلتا» شديدة العدوى. وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي المسجل يوم 22 من يوليو مع اتساع نطاق العدوى خارج العاصمة سول والمناطق المجاورة لها، حيث فرضت السلطات أشد إجراءات التباعد الاجتماعي.