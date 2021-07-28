روسيا: مقاتلو «داعش» ينتقلون من سوريا وليبيا ودول أخرى لأفغانستان

موسكو (وكالات)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله أمس، إن مقاتلي تنظيم «داعش» ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان.

ونسبت الوكالة إليه القول إن روسيا ستقدّم مساعدات عسكرية لحليفتها طاجيكستان من قاعدتها هناك إذا ما برزت أي تهديدات أمنية بسبب أفغانستان.

وفي سياق أخر، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، من أن أفغانستان ستصبح «دولة منبوذة» في حال سيطرت «طالبان» على الحكم بالقوة وارتكبت فظائع ضد شعبها.

واعتبر أثناء زيارة إلى الهند، أن المعلومات التي تتحدث عن فظائع ارتكبها المتمردون أثناء هجومهم في المناطق التي سيطروا عليها «مقلقة للغاية».

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي إن «متمردي طالبان يقولون إنهم يريدون الاعتراف الدولي والدعم الدولي لأفغانستان، يريدون على الأرجح أن يتمكن قادتهم من السفر بحرية في أنحاء العالم ورفع العقوبات وإلخ، إلا أن السيطرة على الحكم بالقوة وانتهاك حقوق شعبهم ليس الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك».