السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء حرص بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وصرح المتحدث في بيان صحفي، بأن الرئيس المصري رحب بالعماد عون في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.

ووفق المتحدث، ثمن السيسي الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.

من جانبه، نقل العماد جوزيف عون إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس اللبناني ميشيل عون، مؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.

وأعرب عون عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، امتداداً لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.