إصابات كورونا في الهند ترتفع 43654 حالة خلال 24 ساعة

قالت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 43654 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 31.48 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وفقا لإحصاء لرويترز.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 640 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 422022.