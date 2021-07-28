قالت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت 43654 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 31.48 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وفقا لإحصاء لرويترز.
وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 640 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 422022.