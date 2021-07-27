السعودية تحذر رعاياها من السفر إلى الدول المحظورة

الرياض (وكالات)

جددت وزارة الداخلية السعودية أمس، التحذير من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها مع استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19» وانتشار سلالة جديدة متحورة منه. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه «وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية ما سيعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات».

وأضاف البيان: «تؤكد الداخلية السعودية لجميع السعوديين استمرار منع السفر سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى إلى الدول المعلنة وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها»، مهيبة بالمواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في بيانات سابقة منع السفر المباشر وغير المباشر من دون الحصول على إذن سابق من الجهات المعنية إلى كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وروسيا البيضاء والهند وإثيوبيا وفيتنام.