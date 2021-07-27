إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول «داعش» بكركوك

هدى جاسم (بغداد)

شرعت القوات الأمنية العراقية، بدعم من الطيران العراقي والتحالف الدولي، بعملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر حسابها بموقع «فيسبوك» أمس، أن العملية تشمل المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك.

ووفق البيان، تستهدف العملية ملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية وتطهير مناطق «وادي زغيتون» من قرية «الرمل» وجنوب طريق قرية «الرمل» و«وادي الشاي»، ضمن المساحة الواقعة بين «كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية أبو فشكة».

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن اعتقال إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد، منتصف أبريل الماضي.

وأضافت الخلية في بيان: «تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على الإرهابي الذي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية المعروفة بمدينة الصدر شرقي بغداد بتاريخ 2021/4/15 والذي راح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء».

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان: أن «قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، يواصل جولاته الميدانية لقواطع العمليات ومناطق محيط بغداد ولقاءاته مع القادة وآمري التشكيلات في مناطق شمال بغداد، والتأكيد على الجهوزية القتالية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية وضرب أوكارهم وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، وتنسيق الجهود الاستخبارية لجميع الوكالات والأجهزة الأمنية مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد».

وفي سياق آخر، وصف الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي بأنها مهمة لتحقيق الاستقرار في العراق.

وقال الرئيس صالح، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية». وأضاف أن هذه النتائج «ثمرة عمل حثيث من الحكومة العراقية ودعم القوى الوطنية وتستند إلى مرجعية الدولة». وأكد صالح أن مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل.