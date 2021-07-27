مصر.. رصد هزة أرضية بالقرب من شرم الشيخ

شعبان بلال (القاهرة)



سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.



وكانت بيانات الهزة الأرضية حسب المعهد المصري، أن وقت الحدوث فجر اليوم بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 27.64 شمالاً، خط الطول 34.26 شرقاً، والعمق 19.1 كم.



وشدد المعهد على أنه لم يرد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.



وأوضح أيضاً أنه تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربع وعشرين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجته.