الأمم المتحدة تدعو لإعادة فتح المدارس من دون انتظار التطعيم

حثت يونيسف الثلاثاء على إعادة فتح المدارس التي أغلقت بسبب الوباء، بينما يتأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حالياً بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة كوفيد.

وأفاد الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر الصحافيين في جنيف «لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر (...) يجب أن تكون المدارس هي آخر ما يتم إغلاقه وأول ما يعاد فتحه»، معترفاً بأن الاختيار كان صعباً في بعض الأحيان بالنسبة للسلطات.

وقال «إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين» مضيفاً أنه يتعين على الحكومات والجهات المانحة «حماية ميزانية التعليم» على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

في شرق وجنوب إفريقيا، 40% من الأطفال في سن التعليم محرومون من الدراسة. وفي جميع أنحاء القارة، تقدر يونيسف أن مدارس 32 مليون طفل مغلقة أو لم يعودوا إليها عند إعادة فتحها، بالإضافة إلى 37 مليون طفل تسربوا من المدرسة قبل الوباء.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تم إغلاق نحو نصف عدد المدارس لأكثر من 200 يوم وفي أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ما تزال المدارس مغلقة كلياً أو جزئياً بسبب الوباء في 18 دولة.