الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 ألفاً و689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ 4 أشهر، عندما سجلت الهند أقل من 30 ألف حالة إصابة بالفيروس في مارس الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليوناً و 440 ألفاً و 951 حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 415 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 421 ألفاً و 832 حالة.



