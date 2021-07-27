بايدن يعلن انتهاء مهمة القوات الأميركية في العراق

أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام الحالي مهمتها في العراق.

وقال خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض: إن التعاون الثنائي المشترك ضد الإرهاب سيتواصل بين البلدين، مشيراً إلى أن الدور الأميركي في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة والتدريب.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستقدم لقاحات ضد فيروس كورونا للعراق في الفترة المقبلة.