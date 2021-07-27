الكوريتان تعيدان فتح قنوات الاتصال بينهما

قالت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أعادتا فتح الخط الساخن بينهما، وإن زعيمي البلدين اتفقا على بناء الثقة وتحسين العلاقات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الرسمية في كوريا الشمالية، أيضاً إنه تمت إعادة فتح جميع قنوات الاتصال بين الكوريتين الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء (0100 بتوقيت جرينتش) بموجب اتفاق بين الزعماء.

وقال قصر الرئاسة في سول إن الرئيس مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تبادلا العديد من الرسائل منذ أبريل واتفقا على إعادة فتح الخط الساخن.

كانت بيونجيانج قد قطعت الخط الساخن في يونيو 2020 مع توتر العلاقات بين البلدين بعد فشل قمة ثانية في فبراير 2019 بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي كان مون قد عرض التوسط فيها.

ودعا مون إلى إعادة فتح الخط الساخن واستئناف المحادثات، وعلق آمالاً كبيرة على الرئيس الأميركي جو بايدن لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.