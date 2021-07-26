جنوب أوروبا يكافح الحرائق مع انحسار فيضانات الشمال

عواصم (وكالات)

اندلعت حرائق في مناطق جنوب أوروبا بسبب ارتفاع الحرارة والرياح القوية، في الوقت الذي ما تزال بعض دول شمال أوروبا تكافح الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ أكثر من أسبوع. وواجهت اليونان نحو 50 حريقاً وسط توقع الرئيس كيرياكوس ميتسوتاكيس المزيد بعد أن حذر خبراء الأرصاد من موجة حارة جديدة، وقال «أريد أن أؤكد أن أغسطس ما يزال شهراً عصيباً. هذا هو السبب في ضرورة أن نتوخى جميعاً، نحن وكل وكالات الدولة، أقصى درجات التأهب لحين انتهاء فترة مكافحة الحرائق رسمياً».

وتتناقض الأوضاع جنوب أوروبا تماماً مع الأمطار الغزيرة والعواصف التي اجتاحت دول الشمال من النمسا إلى بريطانيا بعد الفيضانات الكارثية في ألمانيا والدول المجاورة الأسبوع الماضي. ففي جزيرة سردينيا الإيطالية وصلت طائرات من فرنسا واليونان لدعم الطائرات المحلية في الجزيرة حيث احترق أكثر من 4 آلاف هكتار من الغابات، وتم إجلاء أكثر من 350 من السكان. كما اندلعت حرائق قرب بلدة إيريس في صقلية.

وفي إسبانيا دمرت الحرائق 1500 هكتار في إقليم قطالونيا الشمالي الغربي لكن الأوضاع استقرت بنسبة 90 بالمئة، وفقاً لما ذكره مسؤولو الإطفاء. وفي ليتور بمنطقة كاستيلا لا مانشا احترق 2500 هكتار في مطلع الأسبوع قبل أن تتم السيطرة على الموقف. وأتت حرائق الغابات على مساحة تقدر بنحو 35 ألف هكتار في إسبانيا حتى الآن هذا العام.

من جهة ثانية، بدأت عملية تنظيف واسعة النطاق في الهند على وقع تحسّن الأحوال الجوية بعد أيام من هطول أمطار موسمية غزيرة تسبّبت بفيضانات وانزلاقات التربة، ما أسفر عن مصرع 198 شخصاً في حصيلة جديدة. واضطر نحو 250 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم في ثلاث ولايات على الساحل الغربي للهند أبرزها ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها بومباي، جراء الأمطار التي حرمت مناطق بكاملها من الكهرباء.

إلى ذلك، شرعت نحو 200 دولة مفاوضات عبر الإنترنت للمصادقة على تقرير علمي للأمم المتحدة سيؤسس لقمم مرتقبة خلال الخريف تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية على نطاق الكوكب. وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس لـ700 مندوب عبر تطبيق «زوم»، «إن التقرير الذي ستضعون اللمسات الأخيرة عليه سيكون مهماً جداً على الصعيد العالمي». وأضاف «إن تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أساسي جداً لنجاح مؤتمر غلاسكو حول المناخ في نوفمبر».