الإمارات تطالب بموقف دولي حاسم ضد إرهاب الحوثي

أبوظبي، عدن (وام ووكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجّهة نحو مناطق جنوبي المملكة وصاروخ باليستي كان يستهدف المدنيين في جازان، اعترضتها، ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

إلى ذلك، حققت قوات الجيش اليمني بدعم المقاومة الشعبية وقوات تحالف دعم الشرعية، انتصارات ميدانية تمكنت خلالها من تحرير مواقع من قبضة «الحوثيين» وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد في محافظتي مأرب والبيضاء. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن قوات الجيش والمقاومة حررت مواقع في جبهة رحبة، وكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير 3 أطقم ومصرع جميع عناصرها بغارات جوية لطيران التحالف.

ولفت المركز إلى أن أبرز مستجدات جبهات القتال في مأرب سجلت مقتل 17 حوثياً بنيران الجيش، وتدمير 3 عربات مدرعة و 6 أطقم تحمل تعزيزات ومقتل جميع عناصرها بغارات جوية لطيران التحالف في المشجح. كما أشار إلى مقتل 12 حوثياً وجرح آخرين بكمين محكم في اليعيرف. وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة خاضت أيضاً معارك عنيفة ضد الميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح في جبهتي الكسارة، وصرواح.

وقال المركز، إن دفاعات قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء. في وقت أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني بأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي بتفجير منزل حسين صالح البرماني الحميقاني بمديرية الزاهر في البيضاء. وقال إن الميليشيات تعمد إلى تفجير المنازل على طريقة التنظيمات الإرهابية مثل «داعش، القاعدة»، وإرهاب المدنيين، والانتقام الممنهج من كل من يخالفها الرأي.

وأضاف الارياني أن منظمات حقوقية وثقت تفجير الميليشيات أكثر من 816 منزلاً في مختلف المحافظات منذ انقلابها على الدولة، وتدميرها قرى بشكل كامل، ضمن مساعيها لتهجير المدنيين قسراً من منازلهم ومناطقهم، واستبدالهم بموالين لها، تنفيذاً لمخطط التغيير الديمغرافي بمناطق سيطرتها. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة جرائم وانتهاكات الحوثي، وفي مقدمتها تفجير منازل المدنيين باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وإدراج الميليشيات وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتها من العقاب.