احتجاجات الكهرباء تمتد إلى طهران

طهران (وكالات)

تظاهر العشرات وسط طهران أمس احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي الذي يعم مناطق إيرانية منذ أسابيع، وسط إطلاق بعضهم هتافات سياسية منتقدة للسلطات التي تواجه منذ أكثر من 10 أيام احتجاجات أيضاً على خلفية شح المياه في جنوب غرب إيران حيث قتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأفاد التلفزيون الرسمي عن تنظيم تجمع محدود في شارع جمهوري (الجمهورية) وسط العاصمة قبيل الظهر، وقال إن التحرك نفذه عدد من أصحاب المتاجر في مركزي علاء الدين وتشارسو، للاحتجاج على مشاكل ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، لكن حاولت مجموعة استغلال الامتعاض وجعل التجمع سياسيا، وبدأت بترداد شعارات مخالفة للمعايير».

وأظهر شريط مصوّر نشرته وكالة «فارس» الإيرانية القريبة من المحافظين، عبر حسابها على تويتر، تجمعاً لمن قالت إنهم نحو 50 شخصاً، ردد بعضهم شعارات سياسية. وبدا أشخاص يمشون في الشارع رافعين أيديهم في الهواء، بينما تواجد بالقرب منهم عناصر من الشرطة، بعضهم على دراجات نارية. وردد متظاهرون هتافات منها «لا غزة ولا لبنان، حياتي من أجل إيران» (في انتقاد لدعم طهران «حزب الله» اللبناني وفصائل فلسطينية في قطاع غزة).

ونقلت وكالة «إسنا» عن نائب محافظ طهران حميد رضا كودرزي قوله إن الاحتجاج استمر قرابة ساعة، قبل أن تعود الأمور الى «وضعها الطبيعي». وقرابة الساعة الرابعة بعد الظهر، أفاد صحافي عن تواجد سيارات ودراجات نارية تابعة للشرطة قرب المركزين التجاريين، مع تسجيل حركة سير طبيعية، وتوافر التيار الكهربائي في مركز علاء الدين.

وشكّل الشح في المياه أيضا سببا لاندلاع احتجاجات في مناطق عدة من محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اعتبارا من 15يوليو.

ونقل تلفزيون «إيران إنترناشيونال»، عن مصدر قوله إن قوات الأمن حاصرت حي الثورة في الأهواز من مْدخلْيه الرئيسيين، حيث تقوم بتفتيش كل من يدخل المنطقة ويخرجُ منه. وأضاف أن قوات الأمن تطلب من المارة فتح هواتفهم المحمولة، وتعتقلهم في حال العثور على مقاطعِ فيديو للاحتجاجات.