إصابات قياسية لـ«كورونا» في العراق وإيران والصين وتايلاند وكازاخستان

عواصم (وكالات)

سجّل العراق 12180 إصابة بـ«كوفيد- 19» أمس في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و564 ألفاً و828 إصابة. وأشارت وزارة الصحة أيضاً إلى تسجيل 60 وفاةً، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18347 في تطوّر وصفه المتحدّث باسمها سيف البدر بـ«التحدي الوبائي الخطير».

وحذر البدر من تراجع الوضع الوبائي بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة في التجمعات وعدم وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي. وقال إن أغلب الإصابات هي للأشخاص غير الملقحين وحتماً غير الملتزمين بتدابير الوقاية.

بالتوازي، تخطى عدد الإصابات اليومية بالفيروس في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرة الأولى، في ثاني حصيلة قياسية خلال أقل من أسبوع. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 31814 إصابة إضافة إلى 322 وفاة. وبذلك، ارتفعت الحصيلة الرسمية للجائحة في إيران، إلى 89122 وفاة من أصل 3.723.246 إصابة.

من جهتها، أعلنت الصين 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ يناير، تشمل 40 عدوى داخل الأراضي الصينية دفعت السلطات لإجراء فحوص لملايين السكان في مقاطعة جيانغسو (شرق). وفرض إغلاق على عشرات آلاف الأشخاص في نانجينغ، عاصمة المقاطعة. كما سجلت تايلاند رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بلغ 15376 ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 512678. كما سجلت كازاخستان 6637 إصابة جديدة بكوفيد- 19، في زيادة يومية قياسية.

من ناحيتها، شدّدت الحكومة الجزائريّة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، واعدةً بتسريع معدّل التطعيم في مواجهة ارتفاع الإصابات الناجم عن انتشار متحوّر دلتا. وقد تقرّر تمديد حظر التجوّل لمدّة 10 أيّام في 35 من أصل ولايات البلاد الـ58، بما في ذلك الجزائر العاصمة.

السعودية تطبق «توكلنا» الأحد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس أن سريان قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ الأحد المقبل الأول من أغسطس. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين. وشددت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.