المشيشي: لن أكون عنصراً معطلاً ومستعد لخدمة تونس من أي موقع

رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، الاثنين، إنه لا يمكن أن يكون عنصراً معطلاً، وإنه سيسلم المسؤولية لأي شخص يختاره رئيس البلاد، وذلك في خطوة قد تخفف حدة الأزمة السياسية الكبيرة بالبلاد.

وأضاف المشيشي في بيان أنه مستعد لخدمة تونس من أي موقع.